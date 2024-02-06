Він зазнав пошкодження у тренувальному таборі під час спарингу. Внаслідок пропущеного удару Тайсон Ф'юрі отримав глибоке розсічення, тож йому довелося накласти 11 швів.

Читайте також "Він і не збирався битись": ексчемпіон світу розкусив план Ф'юрі перед боєм із Усиком

Ф'юрі поводився брудно в ринзі

Хорватський боксер Агрон Смакічі, який завдав того самого удару, вперше детально прокоментував події, що стали причиною перенесення бою за абсолют з 17 лютого. 33-річний спортсмен розповів, що той день не був схожим на інші у тренувальному таборі – спаринг відбувся в інший час у порівнянні з попередніми боями, а Тайсон Ф'юрі при цьому вів брудні ігри, що й могло стати причиною травми.

"То був дивний день. Протягом двох тижнів я спарингував з ним, ми проводили важкі спаринги вечорами, але того дня це було близько опівдня. Під час спарингу було багато боротьби, а я також займаюся професійною боротьбою, тому я мав кілька хороших моментів, коли я поставив його в неприємне становище.

Якщо ви подивитеся на удар, то це був чистий удар, але те, як він тримав мене за голову... Він тягнув мою голову вперед до себе. Тож, можливо, саме тому лікоть теж пройшов в його обличчя. Але насамперед це був удар. Це був жахливий нещасний випадок", – сказав Смакічі.

Важливо. Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі офіційно перенесли на 18 травня. Переможець стане першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху 4 поясів.

Зазначимо, що напередодні з'явилося фото спеціального пояса, за який змагатимуться спортсмени. Він прикрашений золотом і сріблом, а в центрі зображено напис "Undisputed Heawyweight Champion" (абсолютний чемпіон суперважкої ваги – 24 Канал).