В августе этого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

По теме Усик обвинил Фьюри в измене фанатам: горячее заявление боксера

Этим Александр открыл себе путь к бою за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC. Впрочем, их встреча пока откладывается из-за нежелания британца ждать в следующем году.

Как сообщил менеджер Усика Александр Красюк, бой с Фьюри мог произойти год назад. Однако, по его словам, британец тогда испугался и решил избрать другого соперника.

Он так долго не дрался. Тайсон был вне ринга, отдыхал, уделял время своей семье. Он не воспользовался первым шансом год назад. А теперь говорит, что предлагает сразиться. Он никогда не предлагал драться. Было предложение из Саудовской Аравии. Фьюри предложили бой по званию абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт был готов отступить, Энтони Джошуа был готов отступить. Все делалось для боя. Я уверен, что он напуган,

– рассказал Красюк.

Читайте также Трилогия с Чисорой: Фьюри может подраться с Усиком, но при одном условии

Чисора вместо Усика: