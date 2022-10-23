У серпні цього року Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Українець захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Цим Олександр відкрив собі шлях до бою за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Втім їх зустріч поки відкладається через небажання британця чекати наступного року.

Як повідомив менеджер Усика Олександр Красюк, бій із Ф'юрі міг відбутись рік тому. Однак, за його словами, британець тоді злякався і вирішив обрати іншого суперника.

Він так довго не бився. Тайсон був поза рингом, відпочивав, приділяв час своїй родині. Він не скористався першим шансом рік тому. А тепер каже, що пропонує битися. Він ніколи не пропонував битись. Була пропозиція з Саудівської Аравії. Ф’юрі запропонували бій з звання абсолютного чемпіона. Ділліан Вайт був готовий відступити, Ентоні Джошуа був готовий відступити. Все робилось для бою. Я впевнений, що він наляканий,

– розповів Красюк.

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Чісора замість Усика: