Промоутер британца Фрэнк Уоррен открыл детали будущих планов Тайсона. Фьюри сможет выйти в ринг против Александра Усика, но произойдет это лишь при одном условии.

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Уоррен: Я искренне верил, что бой Фьюри против Джошуа состоится

Для того чтобы провести долгожданный бой против украинца, нужно "Цыганскому королю" обязательно побеждать Дерека Чисору. До этого Фьюри дважды праздновал победу над будущим соперником.

Уоррен верил, что следующий поединок его клиент проведет против земляка Энтони Джошуа. Но это не так, поэтому сейчас промоутер проиграл в споре боксеру 10 тыщ фунтов стерлингов.

Я искренне верил, что бой Фьюри против Энтони Джошуа состоится. Теперь я должен Фьюри 10 тысяч фунтов стерлингов. Я не удивлюсь ни одному бою, который Эй-Джей проигрывает сейчас. Если Тайсон победит Чисору, он сразится с Усиком. Затем он может сразиться с Джойсом,

– рассказал Уоррен.

Обратите внимание! Следующий бой Фьюри против Чисоры состоится 3 декабря 2022 года. Боксеры выйдут на ринг на стадионе футбольного клуба Тоттенхэма, где раньше Усик одержал первую победу над Джошуа.