Поединок Усик – Фьюри еще возможен: известный промоутер назвал два условия для боя за абсолют

Боб Арум верит, что встречу между британцем и украинцем можно организовать в ближайшем будущем. Правда, для этого нужны деньги и успех Александра в ближайшем бою.

Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в сверхтяжелом весе сорван. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри долго не могли договориться об условиях распределения прибыли

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В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет. Теперь Усик и Фьюри будут искать себе новых соперников. О следующем оппоненте украинца уже известно.

Им должен стать Даниэль Дюбуа, являющийся обязательным претендентом на пояс WBA. Тем не менее, известный промоутер Боб Арум верит, что после этого боя Усик и Фьюри снова сядут за переговоры по поединку за звание абсолютного чемпиона.

Усик дальше сразится с Дюбуа, а поединок пройдет в Англии. После исхода этого сражения мы можем снова вернуться к его поединку против Фьюри. Надеемся, он состоится в Саудовской Аравии. Именно из-за отсутствия финансирования от этой страны и был сорван бой за все титулы,

– отметил Арум.

Сообщается, что одной из причин упразднения боя Усик – Фьюри являются как раз завышенные финансовые аппетиты "Цыганского короля". Напомним, что Александр Усик выиграл все 20 своих боев на профессиональном уровне. Последние два из них – против Энтони Джошуа.

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Как Фьюри срывал бой против Усика: