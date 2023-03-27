Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика Александр Красюк назвал виновника срыва поединка за абсолют. Постоянные прихоти и чрезмерная жадность Тайсона Фьюри лишили любителей спорта увидеть "Бой века".

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Красюк: Карма возвращается к великому чемпиону

По мнению Красюка, Фьюри не осознает последствий своих поступков. В дальнейшей жизни "Цыганский король" может оказаться на мели из-за собственной ненасытности к деньгам.

"Однажды Фьюри вспомнил в Instagram, что ни дня не был в школе. К сожалению, у него не было шанса осознать, что жадность ведет к бедности. Это факт. Если ты жаден, то в какой-то момент ты потеряешь свои деньги, свой доход. Ты потратишь деньги, а потом окажешься на мели из-за жадности и эгоизма.

Если ты эгоистичен, если ты думаешь только о себе, а твое эго растет каждый день, это приводит к плохим вещам. Речь идет не только о Тайсоне, а обо всех, кто ведет себя таким образом. Если ты высокомерен, то будешь наказан. Жизнь накажет тебя, сто процентов. Если ты врешь, тебя разоблачат. Если ты совершаешь зло, оно вернется к тебе. Это очень простые законы жизни. Я думаю, теперь карма возвращается к великому чемпиону, великому "Цыганскому королю", – рассказал Красюк.

Отметим, что объединительный поединок в супертяжелом дивизионе не проводился более 20 лет. Последним абсолютным чемпионом хевивейта был легендарный Леннокс Льюис. К возможному поединку Усик – Фьюри был огромный зрительский интерес, который мог принести невероятную прибыль организаторам. Но желание забрать все деньги оставили Тайсона Фьюри ни с чем.