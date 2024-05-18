Посмотреть на историческую битву двух непобежденных чемпионов приехало огромное количество звезд спорта и шоубизнеса. Александр Усик будет иметь солидную поддержку среди зрителей супершоу.
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Шевченко встретился с Усиком перед боем
Президент УАФ Андрей Шевченко не мог пропустить поединок своего друга. Легенда украинского футбола приехал в Саудовскую Аравию поддержать Александра Усика в поединке против британца Тайсона Фьюри.
Шевченко опубликовал совместное фото с Усиком и написал слова поддержки для боксера.
Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Вся Украина с тобой!,
– написал Шевченко.
Шевченко и Усик / фото из инстаграма президента УАФ
Главное о бое Усик – Фьюри
- Напомним, что победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира супертяжелого дивизиона за последние 25 лет.
- Последним абсолютом был британец Леннокс Льюис, который в 1999 году победил американца Эвандера Холифилда. Тогда победитель боя получил три основных титула: WBA, WBC и IBF.
- Вечер бокса в Эр-Рияде начнется в 19:00 по киевскому времени. Перед главным поединком состоится еще девять интересных боев.
- Выход Усика и Фьюри на ринг ожидается не ранее 00:30.
- 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Фьюри.