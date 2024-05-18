Посмотреть на историческую битву двух непобежденных чемпионов приехало огромное количество звезд спорта и шоубизнеса. Александр Усик будет иметь солидную поддержку среди зрителей супершоу.

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Шевченко встретился с Усиком перед боем

Президент УАФ Андрей Шевченко не мог пропустить поединок своего друга. Легенда украинского футбола приехал в Саудовскую Аравию поддержать Александра Усика в поединке против британца Тайсона Фьюри.

Шевченко опубликовал совместное фото с Усиком и написал слова поддержки для боксера.

Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Вся Украина с тобой!,

– написал Шевченко.

Шевченко и Усик / фото из инстаграма президента УАФ

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