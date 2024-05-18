Почти два года продолжались переговоры об организации долгожданного поединка двух непобежденных топ-звезд бокса. Бой дважды переносили, но наконец организаторы определили окончательную дату, пишет 24 Канал.

Читайте также Усик – Фьюри: где смотреть огненный бой за абсолют в Украине – расписание трансляций

Где и когда состоится бой Усик – Фьюри

Супершоу состоится в субботу, 18 мая, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В главном поединке вечера встретятся обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик и чемпион WBC Тайсон Фьюри.

Во сколько начнется Усик – Фьюри

Вечер бокса в Эр-Рияде начнется в 19:00. В андеркарде главного боя состоится девять поединков.

Трансляция боя Усик – Фьюри стартует в 00:30 по Киеву. Однако выход боксеров в ринг стоит ожидать не раньше 01:00 по киевскому времени. Это зависит от того, сколько продлятся поединки андеркарта.

Постер боя Усик – Фьюри / Фото Top Rank Boxing

Кто будет транслировать Усик – Фьюри

В Украине "бой века" будет транслировать медиасервис MEGOGO – официальный транслятор вечера бокса. Следить за поединками можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и на специальной странице, созданной для боя суперчемпионов.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри. Там будут все важнейшие события на Kingdom Arena, видео самых интересных моментов боя, а по окончании полный видеообзор битвы.