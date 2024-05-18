Подивитися на історичну битву двох непереможених чемпіонів приїхала величезна кількість зірок спорту та шоубізнесу. Олександр Усик матиме солідну підтримку серед глядачів супершоу.
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Шевченко зустрівся з Усиком перед боєм
Президент УАФ Андрій Шевченко не міг пропустити поєдинок свого друга. Легенда українського футболу приїхав до Саудівської Аравії підтримати Олександра Усика у поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі.
Шевченко опублікував спільне фото з Усиком та написав слова підтримки для боксера.
Сьогодні підтримуємо в Ріяді нашого Чемпіона. Вся Україна з тобою!,
– написав Шевченко.
Шевченко та Усик / фото з інстаграму президента УАФ
Головне про бій Усик – Ф'юрі
- Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкого дивізіону за останні 25 років.
- Останнім абсолютом був британець Леннокс Льюїс, який у 1999 році переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді переможець бою здобув три основні титули: WBA, WBC та IBF.
- Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 19:00 за київським часом. Перед головним поєдинком відбудеться ще дев'ять цікавих боїв.
- Вихід Усика та Ф'юрі на ринг очікується не раніше 00:30.
- 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі.