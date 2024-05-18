В ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии состоится грандиозный вечер бокса. В Эр-Рияде на стадионе “Kingdom Arena” пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, пишет 24 Канал.

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Бой за все пояса

Претендентами являются Тайсон Фьюри и Александр Усик. Именно им принадлежат все четыре пояса в этой весовой категории. Британец является чемпионом по версии WBC, тогда как украинец – по версиям WBA, WBO и IBF.

Поэтому супертяжелый вес впервые с 1999 года получит абсолютного чемпиона мира. Тогда все три из трех поясов собрал Леннокс Льюис, который одолел Эвандера Холифилда. До сих пор ни Фьюри, ни Усик не потерпели ни одного поражения на профессиональном уровне.

Александр имеет 21 победу в 21-м бою, тогда как на счету Тайсона – 34 победы и одна ничья в 35-ти встречах. Накануне боя Усик – Фьюри в Эр-Рияде состоится еще девять поединков в андеркарде:

Дэвид Ньика – Майкл Зейтц Айзек Лоу – Хасибулла Ахмади Мозес Итаума – Илья Мезенцев Даниэль Лапин – Отавиу Пудивитр Сергей Ковалев – Робин Сафар Марк Чемберлен – Джошуа Вахаб Агит Кабаел – Фрэнк Санчес Джо Кордина – Энтони Какаче Джей Опетая – Майрис Бриедис

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн бой Усик – Фьюри на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри. Здесь также будут опубликованы все важные моменты встречи, а также полный видеообзор боя после окончания.