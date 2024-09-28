В мае этого года Александр Усик нанес первое поражение Тайсону Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш боксеров обещает быть не менее зрелищным.

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Фьюри собирается нокаутировать Усика

Украинский чемпион уже начал подготовку ко второму бою с Фьюри. Усик с приключениями в аэропорту Кракова прибыл в Валенсию, где находится его тренировочный лагерь.

В отличие от Усика, Фьюри еще не начинал подготовку поединка. Однако "Цыганский король" уже знает план победы.

Бывший чемпион мира не собирается ожидать судейских решений по итогам 12 раундов. "Цыганский король" дерзко пообещал завершить реванш досрочной победой.

"Все очень просто. Я должен нокаутировать этого урода, я не скрываю этого. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но на этот раз я не буду выходить туда ради победы судейским решением.

Я помню, как хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали победу решением. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого урода, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я собираюсь нокаутировать этого урода", – рассказал Фьюри.

Напомним, что во время боя Джошуа – Дюбуа состоялась встреча Усика и Фьюри. "Цыганский король" дружелюбно общался с украинцем и даже сделал несколько комплиментов обладателю титулов WBC, WBA и WBO.

Напомним, реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря. Бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.