У травні цього року Олександр Усик завдав першої поразки Тайсону Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Реванш боксерів обіцяє бути не менш видовищним.

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Ф'юрі збирається нокаутувати Усика

Український чемпіон вже розпочав підготовку до другого бою з Ф'юрі. Усик з пригодами в аеропорту Кракова прибув до Валенсії, де знаходиться його тренувальний табір.

На відміну від Усика, Ф'юрі ще не розпочинав підготовку поєдинку. Однак "Циганський король" вже знає план перемоги.

Колишній чемпіон світу не збирається очікувати суддівських рішень за підсумком 12 раундів. "Циганський король" зухвало пообіцяв завершити реванш достроковою перемогою.

"Усе дуже просто. Я маю нокаутувати цього виродка, я не приховую цього. Я вважаю, що перебоксував його в першому бою. Я впевнений, що переміг його за очками, але цього разу я не виходитиму туди заради перемоги суддівським рішенням.

Я пам'ятаю, як добре відбоксував у першому бою з Вайлдером, але мені не віддали перемогу рішенням. У другому бою з Вайлдером я вийшов, щоб нокаутувати цього виродка, і ми знаємо, що сталося. У другому поєдинку з Усиком я збираюся нокаутувати цього виродка", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що під час бою Джошуа – Дюбуа відбулася зустріч Усика та Ф'юрі. "Циганський король" приязно спілкувався з українцем та навіть зробив кілька комплементів володарю титулів WBC, WBA та WBO.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф'юрі запланований на 21 грудня. Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.