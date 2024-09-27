Между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован бой-реванш. Он состоится 21 декабря 2024 года.
Читайте также "Он не знает, как проигрывать": Усик признан лучшим хевивейтером современности
Когда Фьюри начнет тренировки
Британец рассказал, что еще не начал тренировочный лагерь и не поедет в него еще долгое время, а начнет тренироваться где-то через 6 недель.
Обычно я тренируюсь около 6-7 недель до этих боев, поэтому я буду готов зажигать ночью,
– отметил Фьюри.
Отметим. Александр Усик уже начал свой тренировочный лагерь.
Напомним, что в первом бою в мае 2024 года украинец победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.