В ней произошел большой апсет. Дюбуа одержал победу нокаутом уже в пятом раунде, до того трижды отправив Эй Джея в нокдаун.

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Фьюри расхвалил Усика

На этом поединке присутствовали главные звезды супертяжелой весовой категории Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они впервые встретились после боя за абсолют.

Во время их короткого разговора "Цыганский король" удивил своим поведением. Он засыпал комплиментами Усика, напомнив, как он разобрался с Джошуа и Дюбуа, сообщает TNT Sports:

Ты дал Джошуа и Дюбуа настоящий урок бокса. Честная игра. Вот, что делают навыки бокса! Навыки оплачивают счета.

Смотрите видео с речью Фьюри к Усику

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Ожидается, что победитель этой битвы может встретиться с Даниэлем Дюбуа в поединке за абсолют.