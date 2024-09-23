В ней произошел большой апсет. Дюбуа одержал победу нокаутом уже в пятом раунде, до того трижды отправив Эй Джея в нокдаун.
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Фьюри расхвалил Усика
На этом поединке присутствовали главные звезды супертяжелой весовой категории Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они впервые встретились после боя за абсолют.
Во время их короткого разговора "Цыганский король" удивил своим поведением. Он засыпал комплиментами Усика, напомнив, как он разобрался с Джошуа и Дюбуа, сообщает TNT Sports:
Ты дал Джошуа и Дюбуа настоящий урок бокса. Честная игра. Вот, что делают навыки бокса! Навыки оплачивают счета.
Смотрите видео с речью Фьюри к Усику
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря. Ожидается, что победитель этой битвы может встретиться с Даниэлем Дюбуа в поединке за абсолют.