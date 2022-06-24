Усик громко спел хит Скрябина

В своем тренировочном лагере украинский боксер исполнил хит Кузьмы Скрябина "Сама себе страна". Следует отметить, что позади Усика во время его вокального выступления кто-то из команды боксера держал флаг Украины, сообщает 24 канал.

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Выполнение боксера получилось довольно эмоциональным, а вместо микрофона ему служила труба.

Недавно Усик продемонстрировал свои умения по танцам, это он сделал вместе с болельщиками в Саудовской Аравии.

Эмоциональное исполнение Усика: смотрите видео

Усик – Джошуа: что известно о реванше

Уже 20 августа Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой состоится в Джедди, Саудовская Аравия.

Боксеры впервые встретились после поединка в сентябре и официально подписали соглашение о реванше.

Британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Эти титулы Александр отобрал у Энтони 21 сентября.

Джошуа уверенно себя чувствует перед реваншем, он считает, что Усику будет не просто победить его на этот раз.

Любопытно. Букмекеры Favbet сделали прогноз на реванш Усик – Джошуа. Они считают, что украинец сможет во второй раз победить британца – 1,50. А вот победа Джошуа, который сможет взять реванш у украинца, 2,80. Ничья оценена в 21.