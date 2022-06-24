Усик голосно заспівав хіт Скрябіна

У своєму тренувальному таборі український боксер виконав хіт Кузьми Скрябіна "Сам собі країна". Варто зазначити, що позаду Усика під час його вокального виступу хтось із команди боксера тримав прапор України, повідомляє 24 канал.

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Виконання боксера вийшло досить таки емоційним, а замість мікрофона йому слугувала труба.

Нещодавно Усик продемонстрував свої уміння з танців, це він зробив разом з вболівальниками у Саудівській Аравії.

Емоційне виконання Усика: дивіться відео

Усик – Джошуа: що відомо про реванш

Вже 20 серпня Олександр Усик вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Бій відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія.

Боксери вперше зустрілися після поєдинку у вересні та офіційно підписали угоду про реванш.

Британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Ці титули Олександр відібрав в Ентоні 21 вересня.

Джошуа впевнено себе почуває перед реваншем, він вважає, що Усику буде не просто його перемогти цього разу.

Цікаво. Букмекери Favbet зробили прогноз на реванш Усик – Джошуа. Вони вважають, що українець зможе вдруге перемогти британця – 1,50. А от звитяга Джошуа, який зможе взяти реванш в українця – 2,80. Нічия оцінена у 21.