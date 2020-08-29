Непобедимый украинский боксер Александр Усик второй в очереди на бой с британцем Энтони Джошуа. Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF должен провести обязательный бой против украинца. Эдди Хирн, менеджер Энтони Джошуа, прокомментировал возможный поединок.

Если Джошуа успешно защитит титул IBF в бою с Кубратом Пулевым, то следующим его соперником будет Усик – претендент на титул WBO. Хирн считает, что Усик не откажется от своего шанса встретиться с Джошуа, пишет iSport со ссылкой на Boxing Social.

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После победы Джошуа над Энди Руисом IBF и WBO назначили официальных соперников для британца.

Команда Усика согласилась, чтобы первым против Джошуа вышел Пулев. Бой до сих пор не состоялся из-за карантина.

В то же время команда Джошуа уже подписала контракт на два поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Помешать этому поединку может именно Усик.

У нас могут быть проблемы с WBO. Иногда промоутерам удается уладить ситуацию. Например, некоторые боксеры соглашаются отойти в сторону. Но я сомневаюсь, что Усик откажется от боя с Джошуа. И Деонтей Уайлдер, будущий соперник Фьюри, вряд ли откажется от реванша,

– заявил Хирн.

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У Джошуа есть три варианта

Эдди Хирн, который также сотрудничает с Усиком, заявил, что Джошуа может отказаться от титула WBO или провести бой с Усиком.

Что ж, Усик хочет получить свой шанс побороться за звание чемпиона мира. И он имеет на это полное право. Поэтому у нас три варианта: либо мы проведем с ним бой, или найдем решение, или откажемся от титула,

– сказал Хирн.

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Вместе с тем, Усику, чтобы выйти на бой с Джошуа, нужно выиграть свой следующий поединок. Украинец встретится с Дереком Чисорой.

По предварительной информации, бой состоится 31 октября.