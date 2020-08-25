Определение абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе может произойти в ближайшее время. Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа получили шанс провести бой.

Возможность провести бой Джошуа и Тайсон получили благодаря поражению Диллиана Уайта. Он был официальным претендентом на титул WBC, но после поражения Александру Поветкину ситуация изменилась, пишет Boxing Scene.

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Уайт потерял шанс выиграть титул WBC?

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поражение Уайта в бою с Поветкиным изменило его статус. Теперь он не официальный претендент на бой с Фьюри.

В WBC была четкая позиция относительно статуса Диллиана Уайта в супертяжелом дивизионе, утвержденная еще в ежегодной конвенции в 2019 году. Если бы Диллиан Уайт выиграл в субботу, победителю третьего боя Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер пришлось бы драться с ним в следующем поединке. Результат боя Уайт – Поветкин меняет сценарий,

– сказал Сулейман.

Шанс для Джошуа и Тайсона

Британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но на пути встречи стали официальные претенденты.

Кроме того, что Фьюри должен был встретиться с Уайлдером, ему нужно было еще провести бой с Уайтом.

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Зато в Джошуа официальная защита титула IBF против Пулева и претендент на пояс WBO – Александр Усик.

Впрочем, украинцу нужно выиграть поединок у Дерека Чисоры, чтобы не потерять свой статус, как Уайт.