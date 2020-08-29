Непереможний український боксер Олександр Усик – другий у черзі на бій з британцем Ентоні Джошуа. Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF повинен провести обов'язковий бій проти українця. Едді Хірн, менеджер Джошуа, прокоментував потенційний поєдинок.

Якщо Джошуа успішно захистить титул IBF у бою з Кубратом Пулєвим, то наступним його суперником буде Усик – претендент на титул WBO. Хірн вважає, що Усик не відмовиться від свого шансу зустрітися з Джошуа, пише iSport з посиланням на Boxing Social.

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Після перемоги Джошуа над Енді Руїсом IBF та WBO призначили офіційних суперників для британця.

Команда Усика погодилася, щоб першим проти Джошуа вийшов Пулєв. Бій досі не відбувся через карантин.

Водночас команда Джошуа вже підписала контракт на два поєдинки з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. На заваді цьому двобою стоїть саме Усик.

У нас можуть бути проблеми з WBO. Часом промоутерам вдається залагодити ситуацію. Наприклад, деякі боксери погоджуються відійти в сторону. Але я сумніваюся, що Усик відмовиться від бою з Джошуа. Та й Деонтей Уайлдер, майбутній суперник Ф'юрі, навряд чи відмовиться від реваншу,

– заявив Хірн.

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Джошуа має три варіанти

Едді Хірн, який також співпрацює з Усиком, заявив, що Джошуа може відмовитися від титулу WBO або ж провести бій з Усиком.

Що ж, Усик хоче отримати свій шанс поборотися за звання чемпіона світу. І він має на це повне право. Тому у нас три варіанти: або ми проведемо з ним бій, або знайдемо рішення, або відмовимося від титулу,

– сказав Хірн.

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Разом з тим, Усику, щоб вийти на бій з Джошуа, потрібно виграти свій наступний поєдинок. Українець зустрінеться з Дереком Чісорою.

За попередньою інформацією, бій відбудеться 31 жовтня.