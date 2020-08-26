Второй поединок Александра Усика в супертяжелом весе состоится уже в октябре 2020 года. Команда Дерека Чисоры, который станет соперником Усика, согласилась, чтобы поединок состоялся 31 октября.

Эдди Хирн, промоутер Чисоры, рассказал, что разговаривал с менеджером Усика – Александром Красюком из K2 Promotions. Об этом сообщает vRINGe.

Кстати: Усик – Поветкин: у российского боксера рассказали, состоится ли бой

Менеджер Чисоры жалуется на давление Усика

Хирн сказал, что чувствует давление относитльно организации боя, ведь команда Усика постоянно беспокоит его.

Он (Красюк, – Спорт 24) сказал, что они готовы. Они постоянно названивают, и давление на нас в плане организации боя нарастает. 31 октября – на эту дату мы подписались,

– сказал Хирн.

Эдди Хирн добавил, что организация поединка зависит от эпидемиологической ситуации.

"Но все зависит от ситуации с посещаемостью, международными пассажирскими перевозками и арендой арены", – сообщил функционер.

Усик – Чисора: главное о бое

Поединок Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

В случае победы над Чисорой украинский боксер должен провести бой за титул WBO. Его обладателем является Энтони Джошуа.