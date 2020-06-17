Украинский боксер Александр Усик настаивает на чемпионском поединке за титул WBO. Команда украинца больше не планирует откладывать титульный бой, что может помешать проведению поединка между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Промоутер украинского супертяжа Александр Красюк настаивает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа должен осуществить обязательную защиту против Усика. Об этом сообщает Sky Sports.

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Джошуа предстоит встретиться с Усиком перед Фьюри

Александр Красюк заявил, что Джошуа должен провести защиту титула WBO против украинца перед боем с Тайсоном Фьюри.

Он отметил, что обязательную защиту по линии WBO против Усика должен был пройти в бою между Джошуа и Пулев.

Но мы были гибкими и не оказывали большого давления. Мы позволили Джошуа завершить защиту по линии IBF, пока Усик подерется с Чисорой. Но это было с учетом того, что чемпион WBO, будь это Джошуа или Пулев проведет обязательную защиту против Усика,

– сказал Красюк.

Джошуа и Пулев договорились о бое на 25 июля, но из-за карантина встречу боксеров перенесут.

По словам Красюка, Джошуа сначала подерется с Усиком, или будет драться с Фьюри без пояса WBO.

Почему команда Усика требует боя

Все началось, когда глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Усик должен встретиться с Диллиан Уайтом.

Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри. По мнению Арума, победитель встречи Усик – Уайт сможет встретиться с Джошуа или Тайсоном Фьюри.

Джошуа и Фьюри договорились о двух поединках в 2021 году. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Однако Красюк сразу заявил, что Усик не будет встречаться с Уайтом. Команда украинца отстаивает свое право провести бой за титул WBO.

А Уайт подал в суд на WBC, которая переносит его бой за чемпионский пояс.