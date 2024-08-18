Сначала он анонсировал возвращение в крузервейт. Однако в последнее время появляется все больше разговоров об организации третьего боя Усик – Джошуа, который потенциально может стать битвой за абсолютное чемпионство.

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Утешительный прогноз для Усика

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон оценил шансы Эй Джея побить украинского чемпиона. Он считает, что Александр Усик будет явным фаворитом, несмотря на качественные выступления британца в последних поединках.

"Третья версия Энтони Джошуа, которую мы видели в последних нескольких боях, выходит на ринг с верой и уверенностью в себе. Будет ли у него такая же вера и уверенность, когда он выйдет на ринг с Усиком, зная, что этот человек уже дважды побеждал его?

Теперь, если этот Джошуа появится, это может быть совсем другое дело, но я не знаю. Джошуа побьет Усика в 5 поединках из 100. Усик много знает о нем. У Энтони Джошуа все еще есть этот шанс побить его. Именно поэтому у него есть надежда и желание сделать это", – заявил Нельсон.

Интересно. Ранее Джонни Нельсон назвал топ-5 хевивейтеров современности. Именно Усика и Джошуа он поставил на первые две ступеньки.

Напомним, что Александр Усик дважды побеждал Джошуа: в 2021 году он отобрал три основных чемпионских пояса у британца, а в 2022 году смог успешно их защитить.