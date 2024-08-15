Фанаты спорта очень любят различные рейтинги. Они добавляют им аргументов в спорах с другими относительно своих любимцев и всегда вызывают оживленное обсуждение.

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Признание для Усика

Очередную интересную подборку сделал бывший чемпион мира Джонни Нельсон. Он выбрал пятерых лучших боксеров супертяжелого веса современности и объяснил свой выбор.

"В топ-3 сейчас Джошуа, Фьюри и Усик. Очевидно, что Александр занимает первое место. Учитывая последние выступления, Энтони – номер 2. А номером 3 является Тайсон. Мой рейтинг составлен на основе того, что мы видим. Еще вчера Джошуа не был выше Фьюри, но сегодня уже да. Людям надо отбросить свою слепую преданность Фьюри и начать смотреть поединки.

В топ-5 также есть Чжан Чжилей, учитывая его последние хорошие бои. Также включу в список Джозефа Паркера. Просто посмотрите на его результаты! А еще есть Баколе, который легко может войти в топ-5, потому что, по моему мнению, он способен легко победить Паркера. Настоящим тестом для Мартина станет поединок с Чжилеем. Вот тогда и увидим, насколько он является хорошим боксером", – заявил Нельсон.

Интересно. Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал единственного боксера современности, которого ему было бы сложно победить. Он остановил свой выбор на Александре Усике

Отметим, что Джонни Нельсон был чемпионом мира по версии WBO в крузервейте. Он выступал на профессиональном уровне с 1986 по 2005 год. Британец всего провел 59 поединков, в которых одержал 45 побед, потерпел 12 поражений и дважды судьи фиксировали ничью.