Спочатку він анонсував повернення у крузервейт. Проте останнім часом з'являється все більше розмов про організацію третього бою Усик – Джошуа, який потенційно може стати битвою за абсолютне чемпіонство.

До теми Не маю права відмовити Джошуа, – Усик про можливий третій бій з Ей-Джеєм

Втішний прогноз для Усика

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон оцінив шанси Ей Джея побити українського чемпіона. Він вважає, що Олександр Усик буде явним фаворитом, попри якісні виступи британця в останніх поєдинках.

"Третя версія Ентоні Джошуа, яку ми бачили в останніх кількох боях, виходить на ринг з вірою та впевненістю в собі. Чи буде у нього така ж віра і впевненість, коли він вийде на ринг з Усиком, знаючи, що ця людина вже двічі перемагала його?

Тепер, якщо цей Джошуа з'явиться, це може бути зовсім інша справа, але я не знаю. Джошуа поб'є Усика в 5 поєдинках зі 100. Усик багато знає про нього. У Ентоні Джошуа все ще є цей шанс побити його. Саме тому в нього є надія та бажання зробити це", – заявив Нельсон.

Цікаво. Раніше Джонні Нельсон назвав топ-5 хевівейтерів сучасності. Саме Усика й Джошуа він поставив на перші дві сходинки.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі перемагав Джошуа: у 2021 році він відібрав три основні чемпіонські пояси у британця, а у 2022 році зміг успішно їх захистити.