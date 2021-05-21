Усик и Джошуа могут встретиться на "Уэмбли"

Команда Александра Усика обсуждает бой с представителями британца Энтони Джошуа. Вероятный поединок может состояться на домашней для Джошуа арене "Уэмбли", в Лондоне.

Бой может состояться уже в августе

Эгис Климас, менеджер Усика, рассказал о возможном месте боя украинца с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

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Слова Климаса передал журналист Стив Ким.

Эгис Климас сказал мне, что стадион Уэмбли обсуждается, как место проведения боя Джошуа – Усик в августе,

– написал журналист.

Поединок Усика с Джошуа стал возможен после того, как суд заставил Тайсона Фьюри провести до 15 сентября поединок с Деонтеем Уайлдером. Для поединка Фьюри и Уайлдера зарезервирована арена в Лас-Вегасе. Стороны уже ведут переговоры.

Решение суда сорвало бой Джошуа с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Тайсон 16 мая объявил о бое с Энтони. Боксеры должны были встретиться 14 августа в Саудовской Аравии.

Теперь же Джошуа должен встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO. Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Усик – Джошуа есть две даты – 21 и 28 августа.

Энтони Джошуа трижды сражался на "Уэмбли". В 2017 году на этом стадионе Энтони победил Владимира Кличко.