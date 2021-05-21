Фьюри все же встретится с Уайлдером

Все из-за того, что Фьюри придется сразиться с Деонтеем Уайлдером. Зато Джошуа, скорее всего, вынужден будет провести защиту титулов WBA, WBO, IBF против Александра Усика.

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Боб Арум, промоутер Фьюри, заявил о том, что Тайсон проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Арум подтвердил информацию инсайдеров – бой предварительно запланирован на 24 июля в Лас-Вегасе (США).

Вместе с тем, Арум надеется, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Джошуа состоится в конце 2021 года. Однако менеджер сомневается, что Джошуа победит Усика.

Думаю, Джошуа проведет бой с Усиком. А это реально очень хороший поединок. И я даю Александру чертовски хорошие шансы апсетнуть фаворита. Но все же надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь, что и Джошуа, и Фьюри одержат победы, а их очная схватка состоится в ноябре или декабре этого года,

– сказал Арум.

Сообщалось, что Фьюри может откупиться от боя с Уайлдером за 20 миллионов долларов. Промоутер отрицал это и сказал, что начал переговоры о бое с Уайлдером.

"Мы уже ведем переговоры с боссами Allegiant Stadium, T-Mobile и MGM. До конца недели определимся с ареной. Но это точно будет Вегас. Уайлдер требовал 20 миллионов? Я об этом ничего не знаю. Но если он реально называл именно эту сумму, то явно понимал, что ему откажут. Ведь он гордый чувак. Его интересует бой за титул, он хочет поквитаться с Фьюри за то поражение. Мы не вели никаких переговоров об отступных Уайлдеру", – резюмировал промоутер.