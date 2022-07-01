Усик: Я на самом деле не хотел уезжать из страны

В первые дни полномасштабной войны боксер вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Он признался, мог ли убить русского солдата.

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Я боялся каждый день, когда был в терробороне. Я молился и просил: "Господи, пожалуйста, не дай никому попытаться убить меня. Не дай никому стрелять в меня. И, пожалуйста, не заставляй меня стрелять в другого человека". Но если бы я почувствовал опасность, угрозу для своей жизни или моей семьи, то убил бы русского солдата,

– сказал Александр.

По словам боксера, он не хотел уезжать из Украины, принять такое решение ему помогли военные.

"Я действительно не хотел ехать из страны и покидать наш город. Однажды я пришел в больницу, где раненые воины проходили реабилитацию, и они попросили меня подраться с Энтони Джошуа ради нашей страны. Они сказали, что если я уеду, то помогу стране даже больше, чем если буду воевать в Украине", – отметил Усик.

"Я хочу жить в Украине"

Непобедимый боксер подчеркнул, что сразу после поединка вернется домой.

"Сейчас моя семья не в Украине, но многие мои близкие друзья все еще остаются в стране. Я связываюсь с ними каждый день. Я интересуюсь их делами, потому что для меня очень важно, как они чувствуют себя, находятся ли в безопасном месте.

Я хочу жить в Украине, сразу после боя с Джошуа вернусь домой. Никто не позволит мне отправиться на фронт, однако многие мои близкие друзья воюют на передовой. Я поддерживаю их и благодаря поединку с Джошуа хочу привнести немного радости в их дело", – подчеркнул боксер.

"Я не верю в то, что говорят россияне"

Усик подчеркнул, что не верит российским новостям. Он вспомнил обстрелы Киева, а также ТЦ в Кременчуге.

"Я не верю в то, что говорят россияне, потому что они не показывают правду в своей стране. Они якобы бомбят военных, армейские батальоны, но они не показывают, как бомбы прилетают в дома мирных жителей и больницы.

Несколько дней назад в Киеве бомба попала в дом, где жили мирные люди. Несколько дней назад ракета попала в торговый центр в Кременчуге, где находились обычные люди.

Российские солдаты говорят по их телевидению, что украинцы стреляют друг друга. Так что я не верю их словам", – добавил Александр.

Усик не молчит о войне в Украине

Недавно Александр встретился с Энтони Джошуа в Лондоне. Во время пресс-конференции украинец подчеркнул, что российские кафиры сбрасывают бомбы на мирные города и пытаются уничтожить всех украинцев.

Непобедимый боксер также рассказал о главной цели реванша, он подчеркнул, что выйдет на ринг против Энтони ради Украины.

Обратите внимание. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.