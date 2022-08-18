Победить за Украину: как воины ВСУ вдохновляли Усика на бой с Джошуа – видео
Источник:boxingukraineboxing
Александр в марте посетил госпиталь для травмированных украинских воинов во Львовской области. Они уговорили Усика восстановить профессиональную карьеру и защищать честь Украины в боксерских перчатках.
Уже в субботу состоится знаменательное событие в мире бокса. Украинец Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. На кону – чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
В тему По просьбе Усика: команда боксера организовала прилет украинских военных на реванш с Джошуа
Этот поединок мог быть отменен, ведь после начала войны против россии Александр вернулся на Родину и вступил в терроборону города Киев.
Впрочем, отказ от боя означал бы потерю всех титулов для Усика. Потому боксер принял решение возобновить подготовку к бою-реваншу против Джошуа. Большую роль в этом сыграли украинские военные.
Читайте также Усик притащил осла на пресс-конференцию с Джошуа: смешное фото
В сеть попало видео, как в марте Александр посетил один из военных госпиталей во Львовской области. Там бойцы ВСУ убедили его возобновить карьеру и с гордостью представить Украину на международной арене.
Как Усик встретился с ранеными военными ВСУ:
Поединок Александра против AJ намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.
Главное о бое-реванше Усика против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единогласному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидде. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19,00.