Победить за Украину: как воины ВСУ вдохновляли Усика на бой с Джошуа – видео

Александр в марте посетил госпиталь для травмированных украинских воинов во Львовской области. Они уговорили Усика восстановить профессиональную карьеру и защищать честь Украины в боксерских перчатках.

Уже в субботу состоится знаменательное событие в мире бокса. Украинец Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. На кону – чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Этот поединок мог быть отменен, ведь после начала войны против россии Александр вернулся на Родину и вступил в терроборону города Киев.

Впрочем, отказ от боя означал бы потерю всех титулов для Усика. Потому боксер принял решение возобновить подготовку к бою-реваншу против Джошуа. Большую роль в этом сыграли украинские военные.

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В сеть попало видео, как в марте Александр посетил один из военных госпиталей во Львовской области. Там бойцы ВСУ убедили его возобновить карьеру и с гордостью представить Украину на международной арене.

Как Усик встретился с ранеными военными ВСУ:

Поединок Александра против AJ намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше Усика против Джошуа: