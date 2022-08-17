Всего три дня осталось до главного боя года. Уже в субботу Александр Усик будет противостоять Энтони Джошуа в бое-реванше за чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Сегодня прошла пресс-конференция Усика и Джошуа, на которой украинский боксер развлек публику . Александр пришел на мероприятие в образе казака и спел культовую для украинцев песню.

Также Усик взял с собой плюшевого осла. Как он сам объяснил, это теперь его талисман, который ему дала дочь перед боем.

Это игрушка моей дочери. Она дала его мне, чтобы он был моим талисманом. Она сказала, что он должен быть рядом со мной. Поэтому он всегда рядом,

– объяснил Александр.

Поединок украинца намечен на 20 августа. Болельщики смогут посмотреть его бесплатно. Узнайте, где смотреть бой Усик – Джошуа.

Главное о бое-реванше Усика против Джошуа: