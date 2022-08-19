Rage on The Red Sea
Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, откуда произошло название реванша из Джошуа – Rage on The Red Sea.
Читайте также Реванш Усик – Джошуа: полный список каналов и сайтов, где смотреть бой онлайн
"Rage on The Red Sea переводится как "Ярость на Красном море". Признаюсь честно, когда мы приехали на пресс-конференцию, сами познакомились с названием. Ну, чуть раньше, когда утверждали макеты постеров.
Это организаторы решили, потому что Джидда находится на Красном море. Мы можем глянуть в окошко нашей гостиницы и посмотреть на прекрасный вид моря", – сказал Красюк.
Также промоутер объяснил значение в выражении слова "ярость".
А почему "ярость"? Ну, не такой он и яростный этот Джошуа. Видились с ним, пообщались немного. Может, ярость действительно происходит от Усика? А может, соединение Усика и Джошуа должно вызывать ярость? Неясно. Но сам факт – хорошее название,
– преодолевал специалист.
Усик – Джошуа 2: главное
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа, в городе Джидда в Саудовской Аравии. Начало трансляции запланировано на 22:00, хотя отмечают, что само сражение начнется не ранее 23:00.
- Александр сделал подарок для своих земляков, он выкупил права на трансляцию боя, так что в Украине его можно будет посмотреть бесплатно.
- Недавно состоялась пресс-конференция с участием Усика и Энтони. Александр пришел в образе казака и исполнил "Ой, в лугу красная калина".
- Уехать Усика вдохновили украинские военные. Будучи в Украине Усик посетил военный госпиталь, чтобы посоветоваться с нашими защитниками. Они уговаривали его встретиться с Джошуа на втором ринге.