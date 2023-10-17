Театр абсурда: команда Дюбуа обжалует решение WBA относительно боя с Усиком
Источник:iFL TV
Промоутеры британца Даниэля Дюбуа не согласны с результатом боя своего боксера против Александра Усика. Недавний вердикт WBA не удовлетворил команду "Динамита".
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пересмотрела апелляцию Даниэля Дюбуа и отвергла ее. Результат боя Усик – Дюбуа остался в силе, а это значит, что британец не получит реванша.
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Размахивают кулаками после драки
Однако промоутеры "Динамита" не готовы терять своего топ-боксера, приблизившегося к Олимпу хевивейту. Так что они решили идти до конца с обжалованием результата. Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
"Мы перечитали решение, и мы обжалуем его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери (Усику на восстановление – 24 Канал) и в его указаниях".
Они даже не рассматривали этот вопрос. Об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они направили. Они даже не рассматривали это. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца", – заявил Уоррен.
Напомним, что в 5-м раунде Дюбуа нарушил правила, нанеся удар ниже пояса. Рефери остановил поединок и дал время на восстановление. По мнению британца и его команды это был чистый нокаут. Дюбуа уверен, что удар был по правилам, поэтому судья должен был отдать досрочную победу британцу.К слову. Усик уже узнал имя своего следующего соперника. Украинец подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Победитель "Боя века" станет абсолютным чемпионом хевивейта. Точная дата поединка станет известна после боя Фьюри – Нганну, который состоится 28 октября.