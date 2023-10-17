Всесвітня боксерська асоціація (WBA) переглянула апеляцію Даніеля Дюбуа та відхилила її. Результат бою Усик – Дюбуа залишився в силі, а це означає, що британець не отримає реванш.

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Розмахують кулаками після бійки

Проте промоутери "Динаміту" не готові втрачати свого топ-боксера, який наблизився до Олімпу хевівейту. Тож вони вирішили йти до кінця з оскарженням результату. Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Ми перечитали рішення, і ми оскаржуємо його. Вони навіть не відповіли на головну причину нашої скарги. Вона полягала в тому, скільки часу дав рефері (Усику на відновлення – 24 Канал) і в його вказівках.

Вони навіть не розглядали це питання. Про це не згадується в жодних документах з висновками, які вони надіслали. Вони навіть не розглядали це. Тож ми і надалі продовжуватимемо намагатися робити те, що буде правильно для нашого бійця", – заявив Воррен.

Нагадаємо, що в 5-му раунді Дюбуа порушив правила, завдавши удар нижче поясу. Рефері зупинив поєдинок та дав час на відновлення. На думку британця та його команди, це був чистий нокаут. Дюбуа впевнений, що удар був за правилами, а тому суддя повинен був віддати дострокову перемогу британцю.

До слова. Усик вже дізнався ім'я свого наступного суперника. Українець підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі. Переможець "Бою століття" стане абсолютним чемпіоном хевівейту. Точна дата поєдинку стане відома після бою Ф'юрі – Нганну, який відбудеться 28 жовтня.