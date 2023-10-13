Самый громкий момент сражения был в 5-м раунде, когда Дюбуа пробил ниже пояса Усику. Александр от удара упал на конвас, а на его лице было ясно видно, как ему больно. Судья приостановил бой, дав украинцу время на возобновление после болезненного удара.

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Дюбуа должен принять поражение

После чего поединок продолжился, но стиль ведения боя Усика стал более динамичным и агрессивным. Но со стороны украинца все было по правилам. Что вылилось в падение Даниэла в 8-м раунде. Уже в следующем раунде британец снова побывал на стиле ринга.

Уже после второго падения рефери остановил бой, зафиксировав победу Усика. Это решение не понравилось Дюбуа и его команде, которая впоследствии подала апелляцию на итоговый результат.

В команде британца были уверены, что Усик просто симулировал боль и вообще удара ниже пояса в 5-м раунде не было.

Только теперь эта апелляция Даниэла была рассмотрена и вынесена финальное решение. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подробно просмотрела апелляцию британца и в итоге отклонила ее. Результат сражения остался неизменным – победа Усика нокаутом.

По правилам WBA, только судья в ринге имеет право решать, может ли продолжать сражение боксер, побывавший на настиле ринга во время поединка.

Отметим, что уже официально сообщили, что следующий бой Усик проведет против Тайсона Фьюри, всячески пытавшегося избежать поединка против украинца. Британец является обладателем пояса WBC, которого так не хватает Александру для звания абсолютного чемпиона мира по хевивейту.

Вероятно, дата боя будет известна после поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября. Усик планирует находиться рядом с рингом на этой встрече.