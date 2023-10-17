Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пересмотрела апелляцию Даниэля Дюбуа и отвергла ее. Результат боя Усик – Дюбуа остался в силе, а это значит, что британец не получит реванша.

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Размахивают кулаками после драки

Однако промоутеры "Динамита" не готовы терять своего топ-боксера, приблизившегося к Олимпу хевивейту. Так что они решили идти до конца с обжалованием результата. Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Мы перечитали решение, и мы обжалуем его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери (Усику на восстановление – 24 Канал) и в его указаниях".

Они даже не рассматривали этот вопрос. Об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они направили. Они даже не рассматривали это. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца", – заявил Уоррен.

Напомним, что в 5-м раунде Дюбуа нарушил правила, нанеся удар ниже пояса. Рефери остановил поединок и дал время на восстановление. По мнению британца и его команды это был чистый нокаут. Дюбуа уверен, что удар был по правилам, поэтому судья должен был отдать досрочную победу британцу.

К слову. Усик уже узнал имя своего следующего соперника. Украинец подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Победитель "Боя века" станет абсолютным чемпионом хевивейта. Точная дата поединка станет известна после боя Фьюри – Нганну, который состоится 28 октября.