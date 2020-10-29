Этот бой наконец состоится. В субботу, 31 октября, Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры. Чего ожидать от этого поединка и кто является фаворитом боя – в прогнозе от Спорт24.

Больше года прошло с тех пор, как Александр Усик дебютировал в тяжелом весе. Тогда его соперником стал Чазз Уизерспун, который согласился заменить дисквалифицированного Тайрона Спонга. Бой состоялся 12 октября, и после него осталось ощущение недосказанности. Уизерспун хоть и хороший боксер, но противопоставить что-то Усику не сумел. На фоне такого соперника трудно оценить перспективы Усика в тяжелом весе.

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И вот теперь соперником украинца будет Дерек Чисора. Это уже тот боксер, в бою с которым Усик может показать, чего он стоит.

Долгожданный бой

Этот бой должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. И местом проведения выбрали O2 Arena. Однако пандемия коронавируса и введенный карантин заставили организаторов отложить этот бой. И вот стороны наконец согласовали дату боя – 31 октября. Город тот же – Лондон. Вот только на этот раз – на "Уэмбли Арене". Но это не стадион на 90 тысяч мест, а крытая постройка напротив него. Да и зрителей на этом бою не будет.

Гонорары боксеров

Перенос боя и отсутствие зрителей повлияли и на гонорары боксеров. Изначально Усик за этот бой должен был получить 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Гонорар Чисоры был значительно больше – 6,9 миллиона фунтов стерлингов. Теперь же обоих боксеров ожидает значительное сокращение гонораров. Усик за этот бой получит 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Заработок Чисоры составит 4 миллиона фунтов стерлингов.

Что стоит знать о Чисоре

Это мощный боец. Он родился в Зимбабве, но в 16 лет вместе с семьей перебрался в Великобританию. Там он стал чемпионом среди любителей. После чего перешел в профессионалы.

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Карьера в профессиональном боксе у Чисоры не столь впечатляющая. Он успешно начал, одержав 14 побед. Но уже в 15-м бою его ожидал Тайсон Фьюри. Тогда он впервые проиграл.

В его биографии и три поражения подряд – Роберту Хелениусу, Владимиру Кличко и Дэвиду Хэю. Чем запомнился Чисора в это время – это своим скандальным поведением. Он делал все, чтобы привлечь к себе внимание. А значит, и к своим боям. Вот только на ринге это ему мало помогло.

К бою с Усиком Чисора подходит с поражениями в боях с топовыми боксерами тяжелого веса. Он впоследствии еще раз проиграл Тайсону Фьюри. Уступил и Кубрату Пулеву. Победил его дважды и Диллиан Уайт.

Однако три последних боя Чисора выиграл. И все три боя он провел в 2019 году.

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Что прогнозируют букмекеры на бой Усик – Чисора

Усик является фаворитом в бою против Чисоры. В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент на победу украинца – 1,138. На то, что Чисора одержит победу – 8,10. Есть вероятность того, что судьи не смогут определить победителя. Такой итог оценен коэффициентом 15,75.

Добавим, что в Marathonbet нулевая маржа на бой Усик – Чисора. Это означает, что букмекеры дали более высокие коэффициенты на любой итог боя.

Несмотря на наличие нокаутирующего удара у Чисоры, шанс на досрочную победу больший у Усика. Ставка на победу украинца нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом от продолжения в перерыве соперником" – 1,99. Что досрочную победу одержит Чисора – 13,50.

Букмекеры предположили и раунд, в котором победу может одержать Усик. Это 8-й раунд, и коэффициент на победу украинца в этом раунде – 14,75. Победа Чисоры в этом раунде – 64,00.

Однако ожидается, что бой продлится долго. Ставка на "Тотал полный раундов больше 10,5"– 1,89. такой же коэффициенте на "Тотал полный раундов меньше 10,5".