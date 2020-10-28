Супертяж Дэвид Аллен из Великобритании, который был спарринг-партнером Александра Усика в подготовке к бою против Дерека Чисоры, признался, что украинец не такой мощный как его соперник, но меткость и скорость на ринге Александра является просто космическими.

Британец отдает предпочтение Чисоре в силе удара, но меткость является лучшей у украинца. Аллену понравились спарринги с Александром, после которых Дэвид сделал громкое заявление, сообщает SkySports.

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Усик – лучший боксер

Пожалуй, Усик – лучший боксер, с которым я работал. Мне понравилось с ним общаться, он был очень приветливым. Я пытался с ним боксировать, но он быстро ставил меня на место. Я спарринговал с одним из лучших боксеров этого поколения. Он находится в топ-форме, великолепные физические кондиции,

- заявил Аллен.

По словам британца, он не слишком сильно уступал Усику в технике бокса, а вот в выносливости украинцу не было равных. Аллен отметил, что он способен боксировать в течение 30 секунд, а форма Александра позволяет делать это аж 36 минут. Вот это является показателем разницы уровня между ведущими боксерами и всеми остальными.

Спарринг-партнер выделил, что Усик обладает неплохим ударом, хотя он не слишком мощный, но постоянно прилетает в лицо соперника.

"Его удар нельзя сравнить по силе с ударом Чисоры, он и близко не бьет так мощно. Зато ты просто не видишь ударов Усика, он постоянно попадает. С его скоростью и точностью это вызывает проблемы", – подытожил Аллен.