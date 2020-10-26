Британский боксер Дерек Чисора, который встретится с Александром Усиком, является ветераном боксерского цеха. 36-летний британец прошел сквозь огонь и воду и знает, что такое супертяжелый вес.

Дерек провел 41 профессиональный бой и получил 32 победы. 23 поединка Чисора выиграл нокаутом. У британца мощный удар, которого Усику следует остерегаться. Об этом сообщает 24 канал. Смотрите также: У меня нет ненависти: Усик зарядил мотивацией перед боем с Чисорой – видео Видео нокаута Чисора – Артур Шпилька Видео технического нокаута Чисора – Карлос Такам Видео нокаута Чисора – Закария Аззузи Видео нокаута Чисора – Андрас Чомор Важно. Поединок Усика с Чисорой состоится 31 октября в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию). Усик уже в Лондоне и сдал отрицательный тест на коронавирус.