Цей бій нарешті відбудеться. В суботу, 31 жовтня, Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори. Чого очікувати від цього поєдинку та хто є фаворитом бою – в прогнозі від Спорт24.

Більше, аніж рік минуло з того часу, як Олександр Усик дебютував у важкій вазі. Тоді його суперником став Чезз Візерстун, який погодився замінити дискваліфікованого Тайрона Спонга. Бій відбувся 12 жовтня, і після нього залишилося відчуття недосказаності. Візерстун хоч і хороший боксер, але протиставити щось Усику не зумів. І на фоні такого суперника важко оцінити перспективи Усика у важкій вазі.

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І от тепер суперником українця буде Дерек Чісора. Це вже той боксер, в бою з яким Усик може показати чого він вартий.

Довгоочікуваний бій

Цей бій мав відбутися ще 23 травня в Лондоні. І місцем проведення обрали O2 Arena. Та пандемія коронавірусу і запроваджений карантин змісили організаторів відкласти цей бій. І от сторони нарешті узгодили дату бою – 31 жовтня. Місто те саме – Лондон. От тільки цього разу на "Вемблі арені". Але це не стадіон на 90 тисяч місць, а крита споруда напроти нього. Та й глядачів на цьому бою не буде.

Гонорари боксерів

Перенесення бою та відсутність глядачів вплинули і на гонорари боксерів. Спочатку Усик за цей бій мав отримати 2,2 мільйона фунтів стерлінгів. Гонорар Чісори був значно більшим – 6,9 мільйона фунтів стерлінгів. Тепер же на обох боксерів очікує значне скорочення гонорарів. Усик за цей бій отримає 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Заробіток Чісори складе 4 мільйони фунта стерлінгів.

Що варто знати про Чісору

Це потужний боєць. Він народився у Зімбабве, але в 16 років разом з родиною перебрався до Великобританії. Там він став чемпіоном серед любителів. Після чого перейшов у професіонали.

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Кар'єра в професійному боксі в Чісори не настільки вражаюча. Він успішно розпочав, здобувши 14 перемог. Та вже в 15-у бою на цього очікував Тайсон Ф'юрі. Де він вперше програв.

В його біографії і три поразки поспіль – Роберту Хеленіусу, Володимиру Кличку та Девіду Хею. Чим запам'ятався Чісора в цей час – це своєю скандальною поведінкою. Він робив все, щоб привернути до себе увагу. А відтак і до своїх боїв. От тільки в ринзі це йому мало допомогло.

До бою з Усиком Чісора підходить із поразками в боях з топовими боксерами важкої ваги. Він згодом ще раз програв Тайсону Ф'юрі. Поступився і Курбату Пулєву. Переміг його двічі і Ділліан Уайт.

Однак три останні бої Чісора виграв. І всі три бої він провів у 2019 році.

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Що прогнозують букмекери на бій Усик – Чісора

Усик є фаворитом в бою проти Чісори. У букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт на перемогу українця – 1,138. На те, що Чісора здобуде перемогу – 8,10. Є ймовірність того, що судді не зможуть визначити переможця. такий підсумок оцінений коефіцієнтом 15,75.

Додамо, що в Marathonbet нульова маржа на бій Усик – Чісора. Це означає, що букмекери дали вищі коефіцієнти на будь-який підсумок бою.

Попри наявність нокаутуючого удару в Чісори, шанс на дострокову перемогу більше в Усика. Ставка на перемогу українця "нокаутом, технічним нокаутом, дискваліфікацією або відмовою від продовження в перерві суперником" – 1,99. Що дострокову перемогу здобуде Чісора – 13,50.

Букмекери припустили й раунд, в якому перемогу може здобути Усик. Це 8-й раунд, і коефіцієнт на перемогу українця в цьому раунді – 14,75. перемога Чісори в цьому раунді – 64,00.

Однак очікується, що бій триватиме довго. Ставка на "тотал повний раундів більше 10,5" – 1,89. Такий же коефіцієнті на "тотал повний раундів менше 10,5".