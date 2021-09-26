Усик боксировал с Джошуа в сине-желтых перчатках с надписью "Симферополь – Украина": фото

26 сентября 2021 , 13:07
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Источник:

24 канал

Александр Усик решил передать привет временно оккупированному Симферополю. В этом городе родился украинский чемпион. Боксер провел поединок в Лондоне в сине-желтых перчатках и боксерках.

Сине-желтый кулак Усика отправил на дно Джошуа

Александр Усик в патриотическом стиле вышел на ринг против Энтони Джошуа. На шортах украинца виднелся флаг Украины, а его перчатки и боксерки также были с сине-желтыми элементами.

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Самыми оригинальными были перчатки 34-летнего украинского боксера. На правой руке было написано "Симферополь", а на левой – "Украина". Вот так Усик на весь мир заявил, что оккупированный Симферополь – это Украина.


Усик – Джошуа / Фото twitter.com/MatchroomBoxing


Усик победил Джошуа / Фото Getty Images

Автор: Софія Кулай