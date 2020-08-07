Лучшие теннисисты могут бойкотировать US Open: причина
Ведущие теннисисты из топ-20 АТР могут пропустить американский турнир. Они просят смягчить медицинский протокол.
Теннисисты провели видеоконференцию с представителями Ассоциации тенниса США и АТР. По ее итогам спортсмены пригрозили, что могут не поехать на US Open, сообщает Marca.
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Бойкот теннисистов
Спортсмены не хотят проходить обязательный карантин после турнира в Америке.
Такое решение теннисисты обсудили еще неделю назад на частной конференции.
Ранее четверо ведущих теннисистов уже отказались от участия. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Стэн Вавринка и бойфренд украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис.
- Сам турнир в Америке должен проходить с 31 августа по 13 сентября.
- Действующий обладатель титула US Open Рафаэль Надаль заявил, что не хочет рисковать своим здоровьем и всей команды. Он глубоко обеспокоен ситуацией в мире, связанной с коронавирусом.
Что такое US Open?Это четвертый и последний теннисный турнир серии Большого шлема. Отличается от других турниров серией тай-брейк в решающих сетах.