Ведущие теннисисты из топ-20 АТР могут пропустить американский турнир. Они просят смягчить медицинский протокол.

Теннисисты провели видеоконференцию с представителями Ассоциации тенниса США и АТР. По ее итогам спортсмены пригрозили, что могут не поехать на US Open, сообщает Marca.

К теме: В последний момент: Свитолина заявилась на US Open

Бойкот теннисистов

Спортсмены не хотят проходить обязательный карантин после турнира в Америке.

Такое решение теннисисты обсудили еще неделю назад на частной конференции.

Ранее четверо ведущих теннисистов уже отказались от участия. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Стэн Вавринка и бойфренд украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис.

Сам турнир в Америке должен проходить с 31 августа по 13 сентября.

Действующий обладатель титула US Open Рафаэль Надаль заявил, что не хочет рисковать своим здоровьем и всей команды. Он глубоко обеспокоен ситуацией в мире, связанной с коронавирусом.