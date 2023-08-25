На американском "мейджоре" уже гарантированно сыграют 5 украинок: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. К ним может присоединиться Даяна Ястремская, ставшая единственной представительницей Украины, дошедшей до финала квалификации.

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Все соперницы являются представительницами топ-100 мирового рейтинга

Накануне прошла жеребьевка основной сетки US Open. Легким его точно нельзя назвать, все теннисистки находятся в первой сотне рейтинга, а Марте Костюк вообще досталась четвертая ракетка мира и победительница Уимблдона-2022.

Элина Свитолина матч первого круга проведет с Анной-Леной Фридзам (WTA: 88) из Германии. Это будет юбилейное десятое выступление в основной сетке US Open для первой ракетки Украины. Лучшим результатом Элины является выступление в 2019 году, когда она достигла полуфинала.

Ангелина Калинина будет противостоять испанке Саре Соррибес Тормо (WTA: 95). Ангелина в пятый раз будет представлена в основе американского "мейджора". Пока ее лучшим результатом является выход во второй круг, куда Ангелина доходила трижды.

Марта Костюк будет играть с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан (WTA: 4). Марта четвертый год подряд будет играть в основной сетке. Ее лучший результат – третий круг в 2020 году.

Леся Цуренко встретится с канадкой Бьянкой Андрееску (WTA: 51). Цуренко в седьмой раз примет участие в основной сетке соревнований. В 2018 году Леся смогла дойти до четвертьфинала, где ее смогла остановить только будущая победительница турнира Наоми Осака.

Екатерина Байндль за право сыграть во втором круге сыграет с представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой (WTA: 63). Екатерина в седьмой раз сыграет в основной сетке US Open. Лучшим ее результатом на этом турнире является выход во второй круг, туда украинка пробивалась в 2017 и 2020 годах.

Важно. Также в финале квалификации сыграет Даяна Ястремская. Ее матч состоится 25 августа, начало не раньше 19:30. Соперницей будет румынка Елена Габриэла Руссе. На кого выйдет победительница этой пары пока неизвестно. Полная сетка одиночных женских соревнований здесь.