На американському "мейджорі" вже гарантовано зіграють 5 українок: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль. До них може доєднатися Даяна Ястремська, яка стало єдиною представницею України, яка дійшла до фіналу кваліфікації.

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Усі суперниці є представницями топ-100 світового рейтингу

Напередодні відбулося жеребкування основної сітки US Open. Легким його точно не можна назвати, усі тенісистки знаходяться в першій сотні рейтингу, а Марті Костюк взагалі дісталася четверта ракетка світу та переможниця Вімблдону-2022.

Еліна Світоліна матч першого кола проведе з Анною-Лєною Фрідзам (WTA: 88) з Німеччини. Це буде ювілейний десятий виступ в основній сітці US Open для першої ракетки України. Найкращим результатом Еліни є виступ у 2019 році, коли вона дійшла до півфіналу.

Ангеліна Калініна буде протистояти іспанці Сарі Соррібес Тормо (WTA: 95). Ангеліна вп'яте буде представлена в основі американського "мейджора". Поки її найкращим результатом є вихід до другого кола, куди Ангеліна доходила тричі.

Марта Костюк гратиме з уродженкою Москви Єлєною Рибакіною, яка представляє Казахстан (WTA: 4). Марта четвертий рік поспіль гратиме в основній сітці. Її найкращий результат – третє коло у 2020 році.

Леся Цуренко зустрінеться з канадкою Б'янкою Андреєску (WTA: 51). Цуренко всьоме візьме участь в основній сітці змагань. У 2018 роце Леся змогла дійти до чвертьфіналу, де її змогла зупинити тільки майбутня переможниця турніру Наомі Осака.

Катерина Байндль за право зіграти у другому колі зіграє з представницею Словаччини Анною Кароліною Шмідловою (WTA: 63). Катерина всьоме зіграє в основній сітці US Open. Найкращим її результат на цьому турнірі є вихід до другого кола, туди українка пробивалася у 2017 та 2020 роках.

Важливо. Також у фіналі кваліфікації зіграє Даяна Ястремська. ЇЇ матч відбудеться 25 серпня, початок не раніше 19:30. Суперницею буде румунка Єлена Габріела Русе. На кого вийде переможниця цієї пари наразі невідомо. Повна сітка одиночних жіночих змагань тут.