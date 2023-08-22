22 августа начинается квалификация к основной сетке US Open-2023. Это последний турнир Grand Slam года, сообщает 24 Канал.

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Не самые простые соперники

Украинским болельщикам в основной сетке одиночного женского разряда уже есть за кого болеть. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль вышли туда благодаря своим местам в рейтинге.

К ним могут присоединиться Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Среди мужчин у Украины нет гарантированного участника, но в квалификации будут бороться Виталий Сачко и Алексей Крутых.

Даяна Ястремская (№111 WTA) в первом круге отбора сыграет с Хизер Уотсон (№138 WTA) из Великобритании. Это будет шестое участие украинки на US Open, однако впервые ей придется играть в квалификации. Лучшим результатом Даяны на турнире является выход в третий круг в 2019 году.

Дарья Снигур (№125 WTA) сразится с британкой Юрико Лили Миядзаки (№199 WTA). Украинка в третий раз стартует в квалификации US Open. В прошлом году она добилась наибольшего успеха, обыграв в первом круге основной сетки экс-первую ракетку мира Симону Халеп, для которой этот матч стал пока последний в Туре из-за скандала с допингом.

Катарина Завацкая (№188 WTA) будет играть против венгерки Анны Бондарь (№126 WTA). Завацкая в шестой раз выступит на US Open. Это будет ее 5-я квалификация, в основе играла только в 2020 году, но уступила тогда Елене Рыбакиной, которая сейчас является четвертой ракеткой мира.

Украинка Юлия Стародубцева (№201 WTA) впервые в карьере попробует свои силы на турнирах Grand Slam. Она сыграет против швейцарки Селин Неф (№161 WTA).

Турнирная сетка женской квалификации

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (№166 ATP) сыграет с итальянцем Раулем Бранкаччо (№169 ATP). Для украинца это будет первое выступление на US Open.

Алексей Крутых (№219 ATP) начнет свою квалификацию матчем с титулованным Кевином Андерсоном из ЮАР (№656 ATP), который в 2017 году доходил до финала американского мейджора и был пятой ракеткой мира. Для Алексея участие в US Open также будет дебютным.

Турнирная сетка мужской квалификации

Справка. US Open-2023 начнется 28 августа и продлится до 10 сентября.