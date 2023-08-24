Открытый чемпионат США по теннису организовал матч в поддержку Украины. Звездные спортсмены приняли участие в ивенте.

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Благое дело

Мероприятие прошло в Нью-Йорке на стадионе на стадионе Луи Армстронга. Целью соревнований было собрать средства для нашего государства. Многие желающие именитые теннисисты поддержали инициативу организаторов US Open-2023. В частности, участие в благотворительном матче приняли первая ракетка мира Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафу, Дженнифер Брейди, Джессика Пегула, Кристофер Юбенкс, Маттео Берреттини, Джон Макинрой и Габриэла Сабатини.

Стоит отметить, что желающими помочь украинцам оказались не только причастные к теннису люди. В частности, привлечены также звезда НБА и лидер Майами Джимм Батлер и певец Себастьян Ятра. Импровизированный финал прошел в парах. Разыграли его Элина Свитолина, выступавшая в дуэте со своим мужем Гаэлем Монфисом, и американцы Фрэнсис Тиафу из Дженнифер Брейди. В общей сложности организаторы Открытого чемпионата США по теннису собрали 320 тысяч долларов в поддержку Украины.

Финальная встреча с участием Светолиной:

Напомним. В прошлом году организаторы US Open также реализовали благотворительное мероприятие в поддержку Украины. Тогда удалось собрать 1,2 миллиона долларов. Участие в мероприятии приняли: Рафаэль Надаль, Ига Швентек, Коко Гауф, Джон Макинрой, Карлос Алькарас, Стефанос Циципа, а также украинские теннисисты Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Дарья Снигур, а также бывшие игроки Сергей Стаховский и Ольга Савчук.