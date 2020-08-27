Японская теннисистка Наоми Осака снялась с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия в США. Теннисистка решила не выходить на корт после того, как копы искалечили 29-летнего темнокожего Джейкоба Блейка.

Осака заявила о том, что будет бойкотировать матч, в своем твиттере. Она поддержала команды НБА, которые решили не выходить на матчи.

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Когда уже будет достаточно?

"Я в первую очередь темнокожая женщина, а потом уже спортсменка. И как темнокожая женщина я считаю, что есть дела важнее моего матча. Я не ожидаю, что мой отказ приведет к чему-то радикальному, но если я смогу запустить обсуждение в спорте, который в основном белый, я буду считать это шагом в правильном направлении.

Меня тошнит, когда я вижу, как полиция продолжает геноцид темнокожих. Я устала от того, что раз в несколько дней появляется новый хэштег и мне приходится снова и снова говорить одно и то же. Когда уже будет достаточно?" – написала японка.

Что известно об Осаке? 22-летняя теннисистка является бывшей первой ракеткой мира. Осака – чемпионка US Open 2018 и Australian Open 2019. Наоми – первая японка, которая выиграла титул Грэнд Слэм.

Матчи решили отложить

ATP, WTA и USTA, которые органируют теннисные турниры, объявили, что в четверг матчи вообще не состоятся.

Теннис занимает коллективную позицию против расового неравенства и социальной несправедливости, которые вновь вышли на первый план в Соединенных Штатах,

– говорится в заявлении.

Поэтому, турнир остановлен и восстановится в пятницу, когда должны пройти полуфиналы. Финалы перенесены на субботу.

Еще не известно, проведет Осака свой матч против Элизы Мартинес.

Что известно об инциденте с участием Джейкоба Блейка

Инцидент произошел 22 августа. Правоохранители якобы приехали на вызов из-за бытовой ссоры.

В сети опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как Блейк выходит из авто по требованию полиции. Тогда человек ложится на машину, после чего один из копов хватает его за футболку и стреляет по меньшей мере несколько раз.

Адвокаты Блейка позже отметили, что он пытался "уладить семейную ссору" между двумя женщинами. Эту информацию подтверждают и очевидцы.

По словам невесты Блейка Лакишы Букер, в авто во время стрельбы находились трое детей Блейка, которые все видели.

29-летний мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Пуля повредила его позвоночник, из-за чего Блейк остается парализованным.

Двух правоохранителей, причастных к инциденту, отстранили от работы. Против них начали дело из-за возможного превышения служебных полномочий.

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