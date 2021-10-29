Ураган – Личени 7:1

Голы: Фаренюк, 1, 23, Абакшин, 4, 33, Онуфрак, 20, Г. Грицына, 20, Коваль, 40-Наглес, 36

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Особой борьбы сегодня не получилось – уже в первом тайме Ураган забил четыре сухих гола, а после перерыва добавил еще три, на что Личени ответил лишь голом престижа.

Не сказать, что косовары были совсем плохими, но класс игроков Урагана был явно выше, как при игре в обороне, так и в атаке.

7:1 и Ураган после двух туров с 6 очками уже недосягаем для соперников и с первого места в группе выходит в элит-раунд турнира.

Следующий матч с румынским Юнайтед Галац, который состоится 30 октября, уже не имеет турнирного значения.

Ураган – Личени: видео матча