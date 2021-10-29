Ураган – Араз 2:1

Голы: Швед, 10, Фаренюк, 16 – Човдаров, 30

К слову Украинский клуб феерично одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Матчи группы проходят в Ивано-Франковске, поэтому при поддержке своих зрителей Ураган ударно начал и прекрасно провел первый тайм. Чемпион Украины до перерыва забил дважды, отличились Швед и Фаренюк.

Во втором тайме Ураган разбазарил множество хороших моментов, а вот Араз отлично разыграл лишнего и сократил отставание в счете. Концовка матча выдалась нервной, Ураган отбивался и выстоял, одержав такую важную победу.

Также отметим, что в параллельном матче группы Личени (Косово) со счетом 4:2 обыграл румынский Юнайтед Галац.

29 октября Ураган сыграет с Личени. Из группы в элит-раунд турнира выйдет одна команда.

Ураган – Араз видео матча