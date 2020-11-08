Украинский нападающий Евгений Селезнев вступил в словесную перепалку с наставником "Днепра-1" Игорем Йовичевичем. Тренер попросил его отвечать на украинском языке, но игрок резко ответил.

После завершения матча 9-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Колос", который закончился со счетом 0:2 в пользу гостей, возник конфликт. В котором приняли участие футболист "Колоса" Евгений Селезнев и наставник "Днепра-1", остановить их сумел лишь персонал "Днепр Арены", сообщает Tribuna.com.

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Конфликт горячих характеров

Йовичевич якобы попросил футболиста разговаривать на украинском языке. В ответ на такую просьбу хорвата нападающий заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать на каком языке ему разговаривать не имеет права.

Это не единственный скандал с участием игрока в этом матче. Селезнев на 25-й минуте вывел свою команду вперед и на 73-й минуте был заменен. Когда Евгений покидал поле, он крикнул кому-то на трибунах: "Ты факи мне тыкал, идем, идем".

Такими возгласами футболист намекал на то, чтобы выйти и разобраться во всем в подтрибунном помещении.

Добавим, что матч завершился уверенной победой "Колоса" 0:2. После победы команда из Ковалевки взобралась на 4-е место турнирной таблицы УПЛ. У "ковалевцев" теперь 15 очков, как и у "Ворсклы", которая сейчас третья. "Днепр-1" – 10-й (8 очков).