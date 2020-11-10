Форвард "Колоса" Евгений Селезнев признал, что повел себя неправильно, когда вступил в словесную перепалку с наставником "Днепра-1" Игорем Йовичевичем. Футболист уже попросил прощения у опытного хорватского тренера.

После завершения матча 9-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Колос", который закончился победой гостей 0:2, возник языковой конфликт, связанный с украинским языком. В котором приняли участие футболист "Колоса" Евгений Селезнев и наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич. Игрок уже признал свою ошибку и извинился перед тренером, сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Конфликт исчерпан

Конфликт произошел 6 ноября. Евгений обратился к тренеру на английском, что и дало старт скандалу. Когда хорватский специалист попросил игрока соперника отвечать на украинском, на что реакция Селезнева была достаточно агрессивной.

В ответ на такую просьбу Йовичевича нападающий заявил, что тренер является гражданином Хорватии, поэтому указывать, на каком языке ему разговаривать, не имеет права.

После этих слов украинского форварда соцсети вдребезги раскритиковали футболиста и его позицию. Уже на следующий день, 7 ноября, Селезнев написал текстовое сообщение наставнику "Днепра-1", в котором попросил прощения.

Также после матча Евгений выкрикнул кому-то на трибунах: "Ты факи мне тыкал, идем, идем". Кому именно и за что футболист крикнул такие слова пока не сообщается.

Добавим, что после победы команда из Ковалевки взобралась на 4-е место турнирной таблицы УПЛ. У "ковалевцев" теперь 15 очков, как и у "Ворсклы", которая сейчас третья. "Днепр-1" – 10-й (8 очков).