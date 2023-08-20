Безумные матчи с провалами грандов и первое увольнение: итоги 4 тура УПЛ и турнирная таблица

Шахтер, Днепр-1 и Динамо набрали на троих всего один балл, а вицечемпион Украины еще и остался без тренера. Рассказываем о главных моментах четвертого тура чемпионата Украины.

Полный сенсаций тур

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 подошел к завершению 4 тур. В первые два дня команды не радовали зрителей яркой игрой, но в воскресенье прорвало, пишет 24 канал.

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В восьми встречах уикенда было забито 23 голов. Это в среднем 2,88 мяча за матч, что является хорошим показателем. Все результаты четвертого тура выглядят следующим образом:

ЛНЗ – Полесье 1:2

Заря – Александрия 0:0

Верес – Ворскла 1:2

Металлист 1925 – Минай 1:0

Рух – Колос 1:1

Днепр-1 – Оболонь 1:2

Черноморец – Динамо 3:2

Кривбасс – Шахтер 3:3

Основные моменты 4 тура

Уик-энд подарил фанатам множество сенсаций. Ни одна из команд топ-4 в прошлом сезоне не смогла одержать победу. Наиболее неожиданным результатом следует определить поражение Днепра-1 от Оболони, которое стоила Александру Кучеру тренерского поста.

Так же проиграло на выезд и Динамо. Команда Мирчи Луческу нарвалась на грамотную и солидную игру Черноморца, который смог вырвать победу в компенсированное время. Это вывело подопечных Григорчука на второе место в турнирной таблице.

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Наиболее ярким оказался матч с участием Шахтера. "Горняки" расписали результативную ничью с Кривбассом, забив на двоих шесть голов. Кроме этого, судья трижды показывал красную карточку.

Насыщенной была игра между неожиданными лидерами УПЛ Рухом и Колосом. Команды показали качественную игру и расписали мировую – 1:1.

Важные изменения произошли и внизу таблицы. Первые очки набрали Ворскла и Металлист 1925, которые обыграли Верес и Минай соответственно. Именно две последние команды и опустились в зону вылета по итогам тура.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Рух 4 3 1 0 8-3 10 2 Черноморец 4 3 0 1 7-4 9 3 Колос 4 2 2 0 5-1 8 4 Шахтер 4 2 2 0 8-6 8 5 Александрия 4 2 1 1 3-2 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 8-5 7 7 Динамо 3 2 0 1 10-6 6 8 Полесье 4 2 0 2 5-4 6 9 Оболонь 4 1 1 2 4-7 4 10 Заря 4 1 1 2 4-6 4 11 Днепр-1 3 1 1 1 4-4 4 12 Металлист 1925 3 1 0 2 2-3 3 13 ЛНЗ 4 1 0 3 4-6 3 14 Ворскла 3 1 0 2 4-7 3 15 Верес 4 0 1 3 2-7 1 16 Минай 4 0 1 3 2-9 1

Стоит знать Движение и Колос разошлись миром и остались во главе турнирной таблицы УПЛ: видео голов

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Юрий Климчук (Рух) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 3

Расписание 5 тура чемпионата Украины